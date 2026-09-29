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النائب محمد أبو العينين: اجتماع الرئيس يبعث برسائل حاسمة لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النائب محمد أبو العينين: اجتماع الرئيس يبعث برسائل حاسمة لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة والمحافظين وقيادات الدولة وممثلي القرى والنجوع، يُعد اجتماعًا مهمًا في توقيته ومضمونه، لما تضمنه من رسائل حاسمة بشأن حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، والتعامل مع التداعيات المتسارعة للأزمات الإقليمية والدولية.

رؤية استراتيجية تحمي المصالح الوطنية 

وأوضح " أبو العينين " أن تأكيد الرئيس ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وفي مقدمتها دعم استقرار الدول العربية والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، يعكس ارتباط الأمن القومي المصري باستقرار المنطقة، وضرورة التعامل مع التطورات المحيطة برؤية استراتيجية تحمي المصالح الوطنية مشدداً على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط، وأن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين يمثل مسارًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وأكد النائب محمد أبو العينين أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع مشيراً إلى أن الخسائر التي تعرضت لها إيرادات قناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية، وفق ما عرضه الاجتماع، توضح حجم الترابط بين الأمن والاستقرار من جهة، والأداء الاقتصادي وفرص التنمية من جهة أخرى.

خطط متكاملة للتعامل مع السيناريوهات الاقتصادية المحتملة

وطالب " أبو العينين " الحكومة بالإسراع في وضع خطط متكاملة للتعامل مع السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، وتأمين سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الإنتاج، وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية لمواجهة الأزمات مؤكداً أن الاجتماع يفرض ضرورة تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة إدارة الأزمات، وتطوير أدوات التواصل مع المواطنين، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب.

كما أكد أن الحفاظ على الدولة ومقدراتها مسؤولية مشتركة، وأن قوة مصر تستند إلى مؤسساتها الوطنية ووعي شعبها وقدرتها على الجمع بين التحرك الدبلوماسي الرشيد والعمل الاقتصادي المنظم.

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسة الخارجية المصرية القضية الفلسطينية مؤسسات الدولة

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