جامبيا تكتسح غانا برباعية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب جامبيا الفوز برباعية مقابل هدفين أمام منتخب غانا في اللقاء الذي جمعهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وأحرز أرنست نوواما هدف غانا الأول في الدقيقة 27، ثم احرز فيليكس جيان الهدف الثاني في الدقيقة 33 .

بينماأاحرز منتخب جامبيا هدفه الأول في الدقيقة 37 من ركلة جزاء عن طريق محمد باداموسى، ثم أضاف عمر كولي الهدف الثاني في الدقيقة 42 .

ثم أضاف إبريما كولي نجم جامبيا “هدفين” في الدقيقتين 68 و90+1 .

بهذا الفوز رفع منتخب جامبيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما احتل منتخب غانا المركز الأخير .