مزايا جديدة تمنح مستخدمي تطبيقات النقل معلومات أوضح عن السعر والسائق.. تفاصيل

تتيح مجموعة جديدة من المزايا لمستخدمي تطبيقات النقل الذكي الحصول على معلومات أكثر وضوحًا حول سعر الرحلة ومدة الانتظار وحالة السائق، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل قبل بدء الرحلة ويقلل حالات الإلغاء الناتجة عن نقص المعلومات.

وتشمل التحديثات مؤشرًا ملونًا يظهر أسفل السعر الذي يقترحه المستخدم، حيث يشير اللون الأخضر إلى اقتراب المبلغ من السعر الموصى به وزيادة احتمالات الحصول على عروض أسرع، بينما يعني اللون البرتقالي أن السعر أقل وقد يؤدي إلى زيادة مدة الانتظار.

كما توضح المزايا الجديدة للمستخدم أسباب ارتفاع السعر الموصى به خلال فترات زيادة الطلب، إلى جانب عرض عدد السائقين المتاحين بالقرب منه وعدد السائقين الذين يشاهدون طلب الرحلة بالفعل، بما يجعل مرحلة البحث عن سائق أكثر وضوحًا.

وتسمح التحديثات كذلك بمعالجة بعض أسباب إلغاء الرحلات دون البدء من جديد، إذ يمكن تعديل نقطة الانطلاق أو فئة الرحلة في الحالات المناسبة.

ويمتد التطوير إلى إجراءات الأمان، مع إظهار حالة التحقق من السائق بصورة أكثر وضوحًا، في الوقت الذي تشمل فيه إجراءات التسجيل فحص الوثائق ومطابقة الهوية والصورة والتحقق من السيارة، بالإضافة إلى عمليات تحقق دورية باستخدام صور السيلفي وصور حديثة للمركبة والاستعانة بأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال علاء شلبي، مدير «إندرايف» في مصر، إن المزايا الجديدة تستهدف تقليل الغموض المرتبط بالسعر ومدة الانتظار والتحقق من السائق، ومنح المستخدم معلومات أوضح تساعده على اتخاذ قراره، بالتوازي مع تقليل الرحلات التي قد يتعامل معها السائق ثم يتم إلغاؤها.