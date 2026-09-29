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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
كريم عاطف

شهدت سوق السيارات المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، سنتعرف على ‏5 سيارات "زيرو" في مصر ‏ بأقل من 700 ألف جنيه.

1- سوزوكي ألتو

تعتمد السيارة سوزوكي ألتو، على محرك بنزين اقتصادي 3 أسطوانات (سلندرات) بسعة 1000 سي سي، يعمل بالتنفس الطبيعي ليولد قوة تصل إلى 67 حصانًا عند الموتور.

يبلغ العزم الأقصى للدوران 89 نيوتن.متر، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر نظام الجر الأمامي (FWD) بالاتصال بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات، بمعدل استهلاك وقود منخفض يبلغ 3 لترات لكل 100 كم.

تباع سيارة سوزوكى التو موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 535 ألف جنيه .

2- بروتون ساجا 

تأتي السيارة  بروتون ساجا ‏السيدان بمحرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر) بسعة 1300 سي سي يعمل بنظام التنفس الطبيعي، حيث يمتلك القدرة على توليد قوة ميكانيكية تبلغ 95 حصانا.

ينتج المحرك عزماً أقصى للدوران يصل إلى 120 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات يوجه القوة للجر الأمامي، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 14.5 ثانية وبسرعة قصوى 155 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة بروتون ساجا، فتاتي بفئة واحدة فقط، بسعر رسمي يبلغ 685 ألف جنيه.‏

3- نيسان صني

تعمل نيسان صني بمحرك 4 أسطوانات (16 صباباً) بسعة تبلغ 1500 سي سي تنفس طبيعي، وينتج هذا المحرك قوة إجمالية تصل إلى 108 حصانًا عند 6000 لفة في الدقيقة.

يصل عزم الدوران الأقصى للسيارة إلى 134 نيوتن.متر عند 4000 لفة في الدقيقة، وتتوفر بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات يعمل بنظام الدفع الأمامي، بمتوسط استهلاك وقود يقارب 6.9 لتر لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة نيسان صني، فياتي كالتالي : 

الفئة الأولي بسعر 665 ألف جنيه 

الفئة الثانية بسعر 765 ألف جنيه 

الفئة الثالثة بسعر 799 ألف جنيه 

الفئة الرابعة بسعر 835 ألف جنيه 

4- شيري أريزو 5 

تتوفر النسخة المحسنة من شيري أريزو 5 ‏(الفيس ليفت) بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بنظام تنفس طبيعي، يمنح السيارة قوة تشغيلية تبلغ 114 حصانًا.

يبلغ العزم الأقصى للمحرك 141 نيوتن.متر، وتتصل منظومة الحركة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT (أو مانيوال 5 سرعات في الفئة الأولى) ينقل القوة عبر جر أمامي للعجلات، مع تحقيق تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 11.5 ثانية.

أما عن سعر السيارة شيري أريزو 5، فياتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر 699 ألف جنيه 

الفئة الثانية بسعر 715 ألف جنيه 

الفئة الثالثة بسعر 725 ألف جنيه 

الفئة الرابعة بسعر 735 ألف جنيه 

الفئة الخامسة بسعر 765 ألف جنيه 

5- بايك U5 Plus

زودت بايك ‏U5 Plus بمحرك مكوّن من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي، يخرج قوة حصانية صافية تبلغ 111 حصانًا لتوفير أداء هادئ وعملي.

يقدم المحرك عزم دوراني يصل إلى 142 نيوتن.متر، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT يعمل بمنظومة الجر الأمامي، مما يتيح لها الوصول لسرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة بمعدل استهلاك وقود يبلغ 6.8 لتر لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة بايك ‏U5 Plus، فياتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر 695 ألف جنيه 

الفئة الثانية بسعر 849 ألف جنيه 

الفئة الثالثة بسعر 974 ألف جنيه 

سوق السيارات المصرية سوق السيارات السيارات الاقتصادية سيارات سيدان سوزوكي ألتو بروتون ساجا نيسان صني شيري أريزو 5 بايك U5 PLUS

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