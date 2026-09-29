بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

أكدت عقود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تقرر إبرامها لمعلمي الحصة لتقنين أوضاعهم ، أن معلمي الحصة ملزمون بالتعاون مع رؤسائهم وزملائهم في العمل ، كما أنهم ملزمون بالالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وكذا بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك ، وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن

كما شددت عقود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن معلمي الحصة ملزمون بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعوا عليها بمناسبة تأديتهم للخدمة ولا يجوز لهم أن يطلعوا الغير عليها .

ونصت عقود وزارة التربية والتعليم ، على أنه يحق تكليف معلمي الحصة بساعات أو أيام عمل مغايرة طبقا لاحتياجات العمل.

جدير بالذكر أنه كانت ، قد أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، صدور قرار عاجل ورسمي وزارة التربية والتعليم ، ينص على تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، أن ذلك يأتي ​في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استقرار المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة، وتقديراً للجهود المخلصة لـ معلمي الحصة في سد العجز بالمواد الدراسية، تقرر رسمياً البدء الفوري في تقنين أوضاعهم وإبرام عقود موسمية بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

أبرز قرارات وتفاصيل نموذج العقد الجديد

​وكشفت الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، عن أبرز قرارات وتفاصيل نموذج العقد الجديد مؤكدة أنا تتمثل فيما يلي :

​- الشمول والتعميم: تسري هذه العقود على جميع معلمي الحصة بكافة المراحل التعليمية.

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المقابل المالي: قيمة الحصة الواحدة: 50 جنيهاً.

الحد الأقصى للحصص شهرياً: 96 حصة.

يصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه (شاملة الاستقطاعات القانونية).

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مدة التعاقد: يمتد العقد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو (خلال فترة العام الدراسي).

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التأمين والحماية الاجتماعي: تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل أثناء فترة التعاقد.

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