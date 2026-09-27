بسبب ماس كهربائي.. تعطيل الدراسة في مدرسة بالبحر الأحمر لمدة يومين

تعرضت مدرسة الميناء التجريبية الرسمية للغات بالبحر الأحمر لماس كهربائي، بسبب بعض أجهزة الكمبيوتر القديمة.
وأكد الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر ، أن الماس الكهربائي لم يسفر عن أي خسائر.
وتقرر رسميا تشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية ، للتأكد من سلامة جميع الوصلات الكهربائية داخل المدرسة ورفع كفاءة الكهرباء بالمدرسة ، حفاظاً على سلامة الطلاب.
كما تقرر رسميا ، تعطيل الدراسة في المدرسة ، يومي الأحد والاثنين ، بحيث منح إجازة للطلاب فقط وليس للعاملين يومي الأحد والإثنين، على أن تُستأنف الدراسة يوم الثلاثاء القادم.
وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2027 الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 ، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.
وتلقى موقع صدى البلد العديد من الإستفسارات بشأن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم .
من جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :
- لكي تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ، ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك
- واذا لم يكن موجودا يمكن الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الالكتروني المدرسي بالضغط على انشاء حساب البريد الالكتروني على الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/dashboard
- بعد انشاء البريد الالكتروني المدرسي ، يقوم الطالب بالضغط على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 https://moe-register.emis.gov.eg/login
- ثم يتم ادخال البريد الالكتروني الموحد الذي تم تفعيله ، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول بعد ادخال كلمة المرور
- بعد ذلك تظهر للطالب صفحة بها بيانات الطالب الأساسية ، وبعد مراجعة الطالب لبياناته الأساسية والتأكد من صحتها ، يقوم بتحميل الصورة ، ثم يتم مراجعة بيانات القيد الدراسي وإدخال البيانات المطلوبة
- يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ ، تظهر رسالة تم حفظ النموذج بنجاح ، ثم يتم الضغط على زر طباعة الاستمارة لطباعتها