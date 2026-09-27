بعد حريق محدود.. لجنة من الأبنية التعليمية لفحص كهرباء مدرسة الميناء بالغردقة

قررت الجهات المعنية تشكيل لجنة فنية متخصصة من هيئة الأبنية التعليمية، لإجراء معاينة شاملة لأعمال التوصيلات الكهربائية ومفاتيح التشغيل داخل مدرسة الميناء التجريبية بمدينة الغردقة، وذلك عقب نشوب حريق محدود داخل أحد مباني المدرسة.

وتأتي أعمال الفحص في إطار الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة منظومة الكهرباء داخل المدرسة، والوقوف على الأسباب والملابسات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب مراجعة جميع التوصيلات والمكونات الكهربائية بمختلف أرجاء المبنى.

ومن المقرر أن تضم أعمال المعاينة فنيين ومتخصصين يتولون فحص الشبكة الكهربائية ومراجعة نقاط التغذية ومفاتيح التشغيل، للتأكد من عدم وجود أي عيوب فنية أو عوامل قد تمثل خطورة على الطلاب والعاملين بالمدرسة.

إجازة للطلاب والمعلمين لحين انتهاء الفحص

وفي ضوء الإجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تقرر منح طلاب المدرسة والعاملين بها إجازة اليوم الأحد وغدًا الاثنين، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة والتأكد من استقرار الأوضاع داخل المدرسة.

وتستهدف الإجراءات الوقائية التأكد من توافر جميع اشتراطات الأمن والسلامة قبل عودة الطلاب إلى الدراسة، مع الانتهاء من أعمال المعاينة الفنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص.

وأكدت الجهات المعنية أن أعمال المراجعة تأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب والعاملين، والتأكد من جاهزية المدرسة لاستئناف العملية التعليمية بصورة آمنة عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية.