استجابة لشكوى على فيسبوك.. إزالة الصدادات والسلاسل الحديدية بالممشى السياحي بالغردقة

استجاب حي جنوب الغردقة بشكل فوري لشكوى منشورة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن وضع حواجز وصدادات وسلاسل حديدية أمام منشأتين سياحيتين بالممشى السياحي، لمنع انتظار السيارات، ما تسبب في إعاقة حركة المشاة والتأثير على المظهر العام للمنطقة.

وبمجرد ورود الشكوى، كلّف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، سكرتير الحي محمد راشد، بالتنسيق مع مساعد رئيس الحي وقسم المتابعة الميدانية، بالانتقال إلى موقع الشكوى والتعامل مع المخالفة.

إزالة الحواجز وإعادة فتح الرصيف

وأسفرت الحملة عن رفع الصدادات والسلاسل الحديدية والحواجز الموضوعة على الرصيف أمام المنشأتين، وإعادة فتحه أمام المواطنين ومرتادي الممشى، بما يسمح بانسيابية الحركة وتنظيم انتظار السيارات بالمنطقة.

وأكد رئيس الحي أن الحواجز التي تمت إزالتها كانت مستخدمة بصورة غير قانونية لحجز أجزاء من الرصيف والطريق، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة وعدم تخصيصها لصالح منشآت أو أفراد.

استجابة فورية لشكاوى المواطنين

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحي يولي اهتمامًا بشكاوى المواطنين والبلاغات التي ترد عبر مختلف القنوات، سواء منظومة الشكاوى أو الصفحة الرسمية للحي أو البلاغات الهاتفية أو ما يتم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ووجّه سكرتير الحي وقسم المتابعة الميدانية بسرعة فحص الشكاوى والانتقال إلى مواقع المخالفات عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في حدود الإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القانون.

وتستهدف الحملات الحفاظ على السيولة المرورية، ومنع التعدي على الطريق العام والأرصفة، وتحقيق الانضباط بالمناطق الحيوية والسياحية في نطاق الحي.