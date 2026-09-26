ضط المتهمين بالنصب على شخص فى قطعة أرض بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من أخرين لقيامهم بالنصب عليه فـى قطعة أرض ومبلغ مالى زاعماً تقاعس الأجهزة الأمنية بالدقهلية عن ضبطهم رغم صدور أحكام قضائية ضدهم لصالحه .

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (طبيب – مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) ، وبسؤاله قرر بتضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بالنصب عليه عام 2024 حيث قام بشراء قطعة أرض منهم كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة مقابل مبلغ مالى وتبين أن الأرض ليست مملوكة لهم وتحريره محضر بالواقعة وصدور حكم قضائى ضدهم بالحبس 3 سنوات لكل منهم وأضاف بقيامه بالنشر للإهتمام بشكواه .

تم ضبط المشكو فى حقهم (لأحدهم معلومات جنائية "والآخرين عنصرين جنائيين") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتولت النيابة العامة التحقيق.





