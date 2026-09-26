أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، أجواء معتدلة الحرارة ورطبة خلال الصباح الباكر، تتحول إلى حارة ورطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلة ورطبة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتشير توقعات الطقس اليوم إلى استمرار بعض الظواهر الجوية، وفي مقدمتها فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط للرياح وشبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح.



الطقس اليوم

كما تتضمن حالة الطقس اليوم اضطرابًا في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر في بعض المناطق.



درجات الحرارة السبت 26 سبتمبر 2026

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مختلف المناطق، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة. الوجه البحري: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 32 درجة.

العظمى 30 درجة، والمحسوسة 32 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 درجة، والمحسوسة 30 درجة.

العظمى 27 درجة، والمحسوسة 30 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 درجة، والمحسوسة 31 درجة.

العظمى 28 درجة، والمحسوسة 31 درجة. شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

وتشير هذه الدرجات إلى استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار على مناطق واسعة، مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة بجنوب الصعيد، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالًا خلال الليل.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

تشهد حالة الطقس اليوم ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من وسط سيناء، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة من الصباح، خاصة على الطرق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% تقريبًا، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وقد تتحول الأمطار إلى متوسطة أو غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، خاصة:

السلوم.

سيدي براني.

مناطق من الصحراء الغربية.

وتأتي هذه الأمطار على فترات متقطعة، ما يعني تفاوت فرص سقوطها من منطقة إلى أخرى وفقًا للتغيرات الجوية.



الطقس اليوم

نشاط رياح يصل إلى 35 كم في الساعة

وتتضمن توقعات الطقس اليوم نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س.

وتساهم حركة الرياح في تلطيف الأجواء خلال فترات وجود المواطنين في الظل، كما تساعد على تحسين الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل.

اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

وتتراوح سرعة الرياح على المناطق المتأثرة بين 45 و70 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3.5 متر.

وتأتي هذه الاضطرابات البحرية بالتزامن مع نشاط الرياح، ما يؤدي إلى ارتفاع حركة الأمواج على بعض المناطق البحرية، خاصة في نطاق خليجي السويس والعقبة وبعض سواحل البحر الأحمر.

فرص تكون السحب المنخفضة

وتظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن تكون له تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية وفق التوقعات الواردة.

الطقس اليوم في القاهرة الكبرى

تسجل القاهرة الكبرى اليوم السبت درجة حرارة عظمى تبلغ 31 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 33 درجة.

وتكون الأجواء حارة ورطبة خلال ساعات النهار، مع نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، إلى جانب احتمالية تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

كما تظهر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا.



الطقس

الطقس اليوم في شمال وجنوب الصعيد

تشير النشرة إلى أن شمال الصعيد يسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 33 درجة، بينما تبلغ المحسوسة 35 درجة.

أما جنوب الصعيد، فيشهد أجواء شديدة الحرارة، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تصل إلى 39 درجة، وتبلغ درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.

وتختلف الأجواء بين شمال وجنوب الصعيد وفقًا لتوزيع درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء المعتدلة والرطبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.