الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين ولية أمر ومديرة مدرسة بمصر القديمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تضمن تضرر مديرة إحدى المدارس بالقاهرة من ولية أمر أحد الطلاب بذات المدرسة والزعم بإنحياز الأجهزة الأمنية للطرف الآخر .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ:

23 / الجارى تبلغ لشرطة النجدة بالقاهرة بحدوث مشاجرة داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بين ولية أمر أحد الطلاب ومديرة المدرسة .

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية وتبادل إتهامات بين ولية أمر أحد طلاب المدرسة ومديرة المدرسة حيث إتهمت الأولى المدرسة بالإهمال والتسبب فى إصابة نجلها .. تم إحتواء الموقف بين الطرفين والحصول على مذكرة كتابية من السيدة مديرة المدرسة بتفاصيل الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

وتولت النيابة العامة التحقيق .





