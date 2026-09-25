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قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

كشفت قناة مفتوحة عن نقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره أنجولا، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الأنجولي على استاد القاهرة الدولي، في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات القارية، بحثًا عن تحقيق انطلاقة قوية في المجموعة الثانية.

مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

وتقام منافسات البطولة المقبلة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وأنجولا عبر قناة Time Sports من خلال البث الأرضي داخل مصر، ما يتيح للجماهير المصرية متابعة اللقاء مجانًا.

كما تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports من خلال إحدى قنواتها المشفرة، لتكون المباراة متاحة للجماهير عبر البث الفضائي المشفر.

موعد مباراة مصر وأنجولا

وتقام مباراة مصر وأنجولا اليوم الجمعة 25 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

كيفية تشغيل قناة Time Sports أرضيًا

يمكن للجماهير داخل مصر متابعة المباراة عبر البث الأرضي لقناة Time Sports، من خلال توصيل جهاز استقبال يدعم البث الرقمي الأرضي بالتلفزيون، ثم البحث عن القنوات الأرضية المتاحة في المنطقة.

وتنطلق المباراة وسط اهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة منتخب مصر في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

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