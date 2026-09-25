أستراليا ضد البرازيل وديا.. السيليساو يخطف تعادلا قاتلا 1-1

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخب البرازيل أمام نظيره أستراليا، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما تقدم المنتخب الأسترالي في الشوط الثاني، قبل أن يتمكن منتخب البرازيل من خطف التعادل في اللحظات الأخيرة.

أستراليا تتقدم والبرازيل تخطف التعادل

افتتح المنتخب الأسترالي التسجيل في الدقيقة 68 عن طريق نيستوري إرانكوندا، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية أمام البرازيل.

ونجح السيليساو في إدراك التعادل بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق البديل ريان، بعد تمريرة حاسمة من رافينيا، ليخطف منتخب البرازيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

وكان إستيفاو ويليان قد سجل هدفًا للبرازيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بسبب وجود مخالفة من فينيسيوس جونيور في اللعبة.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمنتخب البرازيل تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب منافسات كأس العالم 2026، ضمن استعدادات السيليساو للمرحلة المقبلة قبل كأس العالم 2030.

وأقيمت المباراة على ملعب «كوينزلاند كانتري بنك» بمدينة تاونزفيل الأسترالية.

تشكيل البرازيل أمام أستراليا

حراسة المرمى: هوجو سوزا.

خط الدفاع: ماتيوزينيو، ماركينيوس، فيتور ريس، دوجلاس سانتوس.

خط الوسط: دانيلو سانتوس، برونو جيمارايش، إستيفاو.

خط الهجوم: رافينيا، فينيسيوس جونيور، إندريك.