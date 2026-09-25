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هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

حسام والشناوي
حسام والشناوي
محمد بدران

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه مستاء من فهم تصريحاته الأخيرة بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بشكل خاطئ، مشددًا على أنه لم يقصد توجيه أي إساءة للاعب.

وقال حسام حسن في تصريح خاص لبرنامج «اللعيب»: «مستاء من فهم تصريحاتي عن الشناوي بشكل خطأ ومقصدش أي إساءة، وبعد مباراة أنجولا سأوضح واكشف معنى الكلمة».

وكانت تصريحات حسام حسن بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث المدير الفني عن أسباب غياب حارس الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

وكان حسام حسن قد استخدم كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو ما فتح باب الجدل حول التصريح، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.

حسام حسن الشناوي منتخب مصر الشناوي انتهي

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