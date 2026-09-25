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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. تباين في أسعار البيضاء والبلدي بالأسواق

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار من المزرعة وحتى وصولها إلى المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 78.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا مقارنة بالسعر السابق، بينما تراوحت الأسعار داخل المحال التجارية بين 63 و95 جنيهًا للكيلو، وفق بيانات البوابة الحكومية.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 116 جنيهًا، بانخفاض قدره جنيهين عن السعر السابق، فيما تراوحت الأسعار بين 72 و155 جنيهًا للكيلو وفقًا للمنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 68 و69 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من أرض المزرعة بين 105 و106 جنيهات.

أسعار أجزاء الدجاج الطازجة

جاءت أسعار عدد من منتجات الدواجن الطازجة على النحو التالي:

  • دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو: 300 جنيه.
  • دجاج كامل طازج وزن 1.5 كيلو: 210 جنيهات.
  • صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو: 196 جنيهًا.
  • أوراك دجاج طازجة وزن كيلو: 100 جنيه.
  • دبوس دجاج طازج وزن كيلو: 155 جنيهًا.
أسعار الفراخ اليوم

أسعار البانيه والقوانص

  • بانيه دجاج طازج 500 جرام: 125 جنيهًا.
  • شيش طاووق طازج وزن كيلو: 230 جنيهًا.
  • أجنحة دجاج طازجة وزن كيلو: 70 جنيهًا.
  • كبدة دجاج طازجة وزن كيلو: 140 جنيهًا.
  • قوانص دجاج طازجة وزن كيلو: 130 جنيهًا.
اسعار الفراخ اليوم

وتتأثر أسعار الدواجن في السوق المحلية بعدة عوامل، من بينها تكاليف الأعلاف والطاقة والنقل، إلى جانب حركة العرض والطلب ومستويات الأسعار من المزرعة. كما يختلف السعر النهائي للمستهلك من منطقة إلى أخرى بحسب تكاليف التداول والبيع ونوع المنتج.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار السلع والبلدي أسعار الدواجن في البورصة

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