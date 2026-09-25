25 % زيادة في سعر الدقيق.. هل ترتفع أسعار الخبز السياحي والفينو؟

في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون أسعار الخبز السياحي والفينو خلال الفترة المقبلة، دخلت تكلفة الدقيق على خط الأسعار، بعد ارتفاع سعر الطن بنحو 4 آلاف جنيه، لتبدأ المخابز في دراسة تأثير هذه الزيادة على تكلفة الإنتاج، وسط مساعي للوصول إلى أسعار تضمن استمرار الإنتاج دون تحميل المستهلك أعباء إضافية غير مبررة.

وكشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل تأثير ارتفاع أسعار الدقيق على أسعار الخبز السياحي والفينو، موضحًا أن سعر طن الدقيق ارتفع من نحو 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 25%.

ارتفاع الدقيق يضغط على أسعار الخبز

الخبز

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس»، أن الزيادة في تكلفة الدقيق من الطبيعي أن تنعكس على أسعار الخبز السياحي والفينو، مؤكدًا أن الشعبة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع أسعار استرشادية للمخابز.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز: «ارتفاع سعر طن الدقيق من 17 ألفًا إلى 21 ألف جنيه، طبيعي ينعكس على أسعار الخبز السياحي والفينو».

وأضاف: «زيادة سعر الدقيق وصلت إلى حوالي 25%، وإحنا بنحاول قدر الإمكان نوزع الزيادة على الأسعار».

اجتماع مع وزير التموين لحسم الأسعار

وأشار غراب إلى أن الخبز السياحي والفينو يخضعان لآليات السوق والعرض والطلب، موضحًا أن الأسعار الجديدة لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.

وكشف عن اجتماع مرتقب مع وزير التموين خلال الأسبوع المقبل لمراجعة الأسعار في ضوء الزيادة الأخيرة في تكلفة الدقيق.

وتابع: «لسه هنلتقي بوزير التموين الأسبوع المقبل لمراجعة الأسعار في ضوء ارتفاع تكلفة الدقيق».

محاولة لتحقيق التوازن

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن الشعبة تسعى إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، بحيث لا يتحمل المستهلك الزيادة كاملة، وفي الوقت نفسه لا تتعرض المخابز لخسائر تهدد استمرارها.

وقال: «إحنا بنحاول نحط توازن بين الأسعار الحالية والأسعار السابقة، ولازم نراجع الوزارة قبل تحديد الأسعار الجديدة».

ماذا عن الخبز المدعم؟

وفيما يتعلق بالخبز المدعم، أوضح غراب أن آلية تسعيره تختلف عن الخبز السياحي والفينو، حيث تتولى وزارة التموين تحديد الأوزان والأسعار الخاصة به، مع التزام المخابز بالأسعار المقررة.

وبالتالي، فإن أي تحرك محتمل في أسعار الخبز السياحي والفينو لا يعني بالضرورة تغيير أسعار الخبز المدعم، الذي يخضع لمنظومة تسعير مختلفة.

رقابة على الأسواق والمخابز

وشدد رئيس الشعبة العامة للمخابز على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز خلال الفترة الحالية، لضمان أن تكون أي زيادة محتملة في أسعار الخبز مرتبطة بالزيادة الفعلية في تكاليف الإنتاج.

وتترقب الأسواق اجتماع الشعبة مع وزير التموين خلال الأسبوع المقبل، والذي من المنتظر أن يشهد مراجعة تكلفة الإنتاج والأسعار الاسترشادية، تمهيدًا لحسم موقف أسعار الخبز السياحي والفينو خلال الفترة المقبلة.