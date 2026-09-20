قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الفراخ عند 68 جنيهًا.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل وتحذر من عزوف المربين
موقف بيراميدز من رمضان صبحي بعد قرار المحكمة بإيقافه 4 سنوات
فسخ التعاقد.. اللوائح تمنع بيراميدز من استكمال عقد رمضان صبحي بعد إيقافه
الفريق أسامة ربيع: لا يوجد طريق بديل مستدام لقناة السويس
نفي وإخلاء سبيل.. تفاصيل 8 ساعات تحقيق مع زوجة حسن شحاتة الثانية
أول تعليق من محامي زوجة حسن شحاته: موكلتي بريئة وشقة العجوزة باسمها
هتدفع كام في الشهر؟.. خريطة إيجارات سكن لكل المصريين 9.. الأسعار تبدأ من 1500 جنيه
أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس ترتفع 56.7% خلال أغسطس إلى 567.1 مليون دولار
بعد رفض الفيدرالية.. ماذا يعني إيقاف رمضان صبحي؟ وهل يفسخ بيراميدز عقده؟
أجنبي يقفز من أعلى برج كهرباء بـ 6 أكتوبر لاكتئابه بعد وفاة والديه
محمود شوقي: بيراميدز يفسخ تعاقده مع رمضان صبحي بعد رفض الطعن
القصة الكاملة لإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو

الخبز
الخبز
البهى عمرو

مع اقتراب تطبيق توجه جديد في منظومة الدعم، تبرز تساؤلات المواطنين حول مستقبل دعم الخبز وأسعار الأرغفة السياحية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرك أسعار الدقيق والنقل والأجور. 

وكشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحكومة تتجه إلى تحويل شكل الدعم من عيني إلى نقدي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام سيكون بداية من عام 2027، بحسب تصريحاته.

أرشيفية
الخبز

20 قرشًا سعر رغيف الخبز المدعم

 

وقال خالد فكري، خلال، ببرنامج «بين الناس»، إن المواطنين خلال الفترة الحالية يحصلون على رغيف الخبز المدعم مقابل 20 قرشًا، موضحًا أن الرغيف لا يتم احتسابه للمواطن بسعر التكلفة الفعلي البالغ 1.5 جنيه.

وأشار إلى أن منظومة الخبز المدعم لا تواجه مشكلات في الأسعار، رغم ارتفاع التكلفة الحقيقية لإنتاج الرغيف.

أسعار الخبز السياحي

صورة أرشيفية
الخبز

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن الخبز السياحي يعد الأكثر تأثرًا بتحركات أسعار الدقيق وتكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن الأسعار المحددة حاليًا جاءت على النحو التالي:

رغيف وزن 80 جرامًا: جنيهين.
رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
رغيف وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.

حملات تموينية بالغربية
الخبز

وأكد أن هذه الأسعار تم تحديدها خلال الشهر الجاري، وأن المخابز المخالفة لها تتعرض للإجراءات القانونية.

أسعار الفينو

 

وأشار خالد فكري إلى أن أسعار رغيف الفينو المحددة حاليًا تبلغ:

وزن 50 جرامًا: جنيهين.
وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.


ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز السياحي

 

وأوضح أن جميع مدخلات إنتاج رغيف الخبز شهدت تحركات خلال الفترة الأخيرة، بداية من سعر الدقيق، مرورًا بتكاليف النقل والمواصلات، وصولًا إلى أجور العمال، وهو ما يرفع تكلفة إنتاج الخبز السياحي.

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق تأثر بالأحداث العالمية، موضحًا أن نقل القمح يتم عبر البحر، وبالتالي فإن تغير تكاليف النقل وأسعار المواد البترولية ينعكس على تكلفة الإنتاج.

مطالب بإعادة تسعير الخبز كل 6 أشهر

 

وطالب رئيس شعبة المخابز بإعادة النظر في أسعار الخبز السياحي كل 6 أشهر، بحيث تواكب الأسعار المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، مؤكدًا أن أصحاب المخابز السياحية يعملون في ظل تكاليف إنتاج غير ثابتة.

بلاغات ضد المخابز المخالفة

 

ووجه خالد فكري رسالة إلى المواطنين بشأن بعض المخابز السياحية التي تبيع الخبز بأسعار أعلى من الأسعار المحددة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في أسعار رغيف الخبز السياحي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الخبز أسعار الأرغفة السياحية المخابز شعبة المخابز سعر رغيف الخبز سعر رغيف الخبز المدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

ربيع ياسين

بسبب الأهلي .. ربيع ياسين ينسحب من الاستديو على الهواء بعد مُشادة مع أسامة حسن | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

الألعاب الأقليمية

اليوم.. انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص القاهرة 2026

مهرجان الألعاب الترفيهية

تحت رعاية وزارة الرياضة.. مركز التنمية الشبابية بزايد يستضيف مهرجان الألعاب الترفيهية

الاتحاد السكندرى

أحمد حسن: محمد مصيلحي يدعم الإسماعيلي بـ100 ألف جنيه لإنهاء أزمة إيقاف القيد

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد