الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو

مع اقتراب تطبيق توجه جديد في منظومة الدعم، تبرز تساؤلات المواطنين حول مستقبل دعم الخبز وأسعار الأرغفة السياحية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرك أسعار الدقيق والنقل والأجور.

وكشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحكومة تتجه إلى تحويل شكل الدعم من عيني إلى نقدي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام سيكون بداية من عام 2027، بحسب تصريحاته.

الخبز

20 قرشًا سعر رغيف الخبز المدعم

وقال خالد فكري، خلال، ببرنامج «بين الناس»، إن المواطنين خلال الفترة الحالية يحصلون على رغيف الخبز المدعم مقابل 20 قرشًا، موضحًا أن الرغيف لا يتم احتسابه للمواطن بسعر التكلفة الفعلي البالغ 1.5 جنيه.

وأشار إلى أن منظومة الخبز المدعم لا تواجه مشكلات في الأسعار، رغم ارتفاع التكلفة الحقيقية لإنتاج الرغيف.

أسعار الخبز السياحي

الخبز

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن الخبز السياحي يعد الأكثر تأثرًا بتحركات أسعار الدقيق وتكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن الأسعار المحددة حاليًا جاءت على النحو التالي:

رغيف وزن 80 جرامًا: جنيهين.

رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.

رغيف وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.

الخبز

وأكد أن هذه الأسعار تم تحديدها خلال الشهر الجاري، وأن المخابز المخالفة لها تتعرض للإجراءات القانونية.

أسعار الفينو

وأشار خالد فكري إلى أن أسعار رغيف الفينو المحددة حاليًا تبلغ:

وزن 50 جرامًا: جنيهين.

وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.

وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.



ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز السياحي

وأوضح أن جميع مدخلات إنتاج رغيف الخبز شهدت تحركات خلال الفترة الأخيرة، بداية من سعر الدقيق، مرورًا بتكاليف النقل والمواصلات، وصولًا إلى أجور العمال، وهو ما يرفع تكلفة إنتاج الخبز السياحي.

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق تأثر بالأحداث العالمية، موضحًا أن نقل القمح يتم عبر البحر، وبالتالي فإن تغير تكاليف النقل وأسعار المواد البترولية ينعكس على تكلفة الإنتاج.

مطالب بإعادة تسعير الخبز كل 6 أشهر

وطالب رئيس شعبة المخابز بإعادة النظر في أسعار الخبز السياحي كل 6 أشهر، بحيث تواكب الأسعار المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، مؤكدًا أن أصحاب المخابز السياحية يعملون في ظل تكاليف إنتاج غير ثابتة.

بلاغات ضد المخابز المخالفة

ووجه خالد فكري رسالة إلى المواطنين بشأن بعض المخابز السياحية التي تبيع الخبز بأسعار أعلى من الأسعار المحددة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في أسعار رغيف الخبز السياحي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.