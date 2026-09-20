يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يترقب الموظفون خلال الفترة المقبلة مواعيد الإجازات المتبقية في 2026، خاصة مع اقتراب نهاية العام وعدم وجود سوى عطلة رسمية واحدة مدرجة حاليًا في الأجندة، وهي عيد القوات المسلحة المقرر في شهر أكتوبر.

وبحسب الحساب الخاص بالعاملين في الجهات التي تطبق نظام الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، يتبقى من 20 سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر عدد من أيام الراحة الأسبوعية، بالإضافة إلى عطلة عيد القوات المسلحة.





ويتصدر شهر أكتوبر قائمة الأشهر المتبقية من العام من حيث عدد أيام الراحة، بإجمالي 11 يومًا وفق الحساب الحالي، بينما لا تتضمن الأجندة الرسمية الحالية عطلات عامة أخرى خلال نوفمبر أو ديسمبر.

29 يوما راحة أسبوعية حتى نهاية ديسمبر

يكشف حساب الإجازات المتبقية في 2026 للعاملين الذين يحصلون على الجمعة والسبت كراحة أسبوعية عن وجود 29 يوم راحة أسبوعية حتى نهاية العام، إلى جانب الإجازة الرسمية في أكتوبر.

وبداية من الجمعة 25 سبتمبر، يتبقى خلال شهر سبتمبر يومين راحة أسبوعية:

الجمعة 25 سبتمبر.

السبت 26 سبتمبر.

وبالنسبة لشهر أكتوبر، يضم الشهر 10 أيام راحة أسبوعية، بواقع 5 أيام جمعة و5 أيام سبت.

أما نوفمبر، فيضم 8 أيام راحة أسبوعية، بواقع 4 جمعات و4 أيام سبت، بينما يتكرر العدد نفسه خلال ديسمبر، الذي يضم كذلك 8 أيام راحة أسبوعية.

وبذلك يصل إجمالي أيام الجمعة والسبت المتبقية حتى نهاية ديسمبر إلى 29 يوم راحة أسبوعية للعاملين الذين تطبق جهاتهم هذا النظام.

أكتوبر يتصدر قائمة الإجازات بـ11 يومًا

يأتي أكتوبر في صدارة الأشهر المتبقية من العام من حيث إجمالي أيام الراحة، وذلك بسبب وجود عطلة رسمية إلى جانب أيام الراحة الأسبوعية.

وتضع الأجندة الرسمية عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، باعتباره العطلة الرسمية الوحيدة المتبقية ضمن قائمة العطلات الرسمية للعام الجاري.

وبإضافة يوم عيد القوات المسلحة إلى أيام الراحة الأسبوعية العشرة، يصل إجمالي أيام الراحة خلال أكتوبر إلى 11 يومًا للعاملين الذين يحصلون على الجمعة والسبت كراحة أسبوعية وتشملهم الإجازة الرسمية.



هل تنتقل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس؟

تتضمن الحسابات المتداولة إمكانية نقل عطلة عيد القوات المسلحة من الثلاثاء 6 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر، إلا أن تنفيذ هذا النقل يظل مرتبطًا بالقرار الحكومي الرسمي الذي يصدر في هذا الشأن.

وفي حال تقرر نقل الإجازة إلى الخميس 8 أكتوبر، فلن يتغير إجمالي عدد أيام الراحة في أكتوبر بالنسبة للعاملين بنظام الجمعة والسبت.

ويرجع ذلك إلى أن يومي الثلاثاء 6 أكتوبر والخميس 8 أكتوبر يقعان ضمن أيام العمل الأسبوعية بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على الجمعة والسبت كراحة أسبوعية، وبالتالي فإن نقل العطلة من يوم إلى آخر لا يؤدي إلى تداخلها مع أيام الراحة الأسبوعية.

وبذلك يظل الحساب الإجمالي 11 يوم راحة في أكتوبر، سواء تم تنفيذ الإجازة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر أو جرى نقلها إلى الخميس 8 أكتوبر، وفق القرار الذي يصدر بشأنها.

29 يوم راحة حتى نهاية العام

عند تجميع الإجازات المتبقية في 2026 للعاملين الذين تطبق جهاتهم نظام الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، تأتي الأرقام على النحو التالي:

سبتمبر: يومين راحة أسبوعية متبقية.

أكتوبر: 10 أيام راحة أسبوعية + يوم الإجازة الرسمية = 11 يومًا.

نوفمبر: 8 أيام راحة أسبوعية.

ديسمبر: 8 أيام راحة أسبوعية.

وبذلك يصبح إجمالي أيام الراحة من منتصف سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر:

2 + 11 + 8 + 8 = 29 يومًا.

ويشمل هذا الحساب العاملين الذين تطبق جهاتهم تحديدًا نظام الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ولا يعني بالضرورة حصول جميع العاملين في الدولة على العدد نفسه من أيام الراحة.

القطاع الخاص قد يختلف في نظام الإجازات

لا تنطبق هذه الحسابات بصورة موحدة على جميع العاملين، إذ تختلف أنظمة الراحة الأسبوعية وفق طبيعة جهة العمل والنشاط الذي تمارسه.



فقد تعمل بعض منشآت القطاع الخاص والمصانع والمحال بنظام الورديات، كما قد تعتمد بعض الأنشطة أيامًا مختلفة للراحة الأسبوعية وفق طبيعة العمل والقواعد المنظمة.

كذلك توجد قطاعات تستمر في العمل خلال العطلات الرسمية بسبب طبيعة نشاطها، على أن يخضع العاملون فيها للقواعد المنظمة للعمل والتعويض عن أيام العطلات بحسب الحالة.

ولهذا قد يختلف عدد الإجازات المتبقية في 2026 من موظف إلى آخر، إذا كانت جهة العمل لا تطبق نظام الجمعة والسبت أو تتطلب استمرار العمل خلال بعض العطلات.

لا إجازات رسمية أخرى في نوفمبر وديسمبر

وفق الأجندة الرسمية الحالية، تمثل عطلة عيد القوات المسلحة في أكتوبر آخر عطلة رسمية مدرجة خلال عام 2026.

ولا تتضمن القائمة الحالية أي مناسبة رسمية أخرى تمنح عطلة عامة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وبالتالي، يعتمد العاملون خلال الشهرين الأخيرين من العام بصورة أساسية على نظام الراحة الأسبوعية المعتمد داخل جهات عملهم، ما لم يصدر قرار حكومي جديد يحدد عطلة استثنائية أو مناسبة أخرى.

ويعني ذلك أن انتهاء عطلة أكتوبر لا يتبعه في الوقت الحالي أي يوم إجازة رسمية آخر حتى نهاية ديسمبر، وفق الأجندة الحالية.

الفرق بين العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية

من المهم عند حساب الإجازات المتبقية في 2026 عدم الخلط بين العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.

فالعطلة الرسمية ترتبط بمناسبة تقرر الدولة اعتبارها يوم إجازة للعاملين المشمولين بالقرار، بينما ترتبط الراحة الأسبوعية بنظام العمل داخل كل جهة.