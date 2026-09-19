جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

تساءل إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، عن سبب عدم مشاركة توفيق محمد، لاعب الأهلي الجديد، مع الفريق خلال الفترة الماضية، رغم حاجة الفريق إلى لاعب في مركز الظهير الأيسر.

وقال إكرامي: «هو دلوقتي الأهلي راح جاب لاعب من بتروجت اسمه توفيق محمد باك شمال».

وعاد إكرامي للتساؤل: «طيب مبيلعبش ليه وانت معندكش باك شمال أصلًا؟».

ورد مهيب عبدالهادي: «اسأل فيها الحسين عموتة دي بقى».

وأوضح إكرامي: «لا أنا بسأل بجد، يعني إنت جايب لاعب باك شمال ومفيش عندك حد، بتلعب كريم فؤاد في مكان مش على عدلته، وسايب توفيق محمد مبيلعبش ليه؟!».

واختتم إكرامي حديثه متسائلًا: «طيب جبته ليه؟!».

راحة 4 أيام للاعبي الأهلي

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الحسين عموتة، قد قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح الأربعاء الماضي، على أن يستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء الراحة، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، ويستغل الجهاز الفني هذه الفترة في العمل على الجوانب الفنية والبدنية وتجهيز اللاعبين قبل عودة المنافسات المحلية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على أبو قير للأسمدة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليواصل مشواره في المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، قبل فترة التوقف الدولي.