تشكيل صن داونز وأهلي جدة في نهائي كأس القارات الثلاث

أعلن ميجيل كاردوسو، المدير الفني لفريق صن داونز، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة أهلي جدة السعودي، اليوم السبت، في نهائي كأس القارات الثلاث، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويبدأ صن داونز المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: نداماني، ماتولودي، كيكانا، مورينا.

خط الوسط: موريبا، موكويينا، أليندي.

خط الهجوم: سانتوس، ماثيوز، ليون.

على الجانب الآخر، اختار مارينو بوسيتش، المدير الفني لأهلي جدة، التشكيل الذي يخوض به المواجهة، وجاء كالتالي:

تشكيل أهلي جدة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعيد باعطية، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، زكريا هوساوي.

خط الوسط: فانتين أتانجانا، إدوارد سبيرتسيان، زياد الجهني.

خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، فراس البريكان، إيفان توني.