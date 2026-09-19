الداخلية تداهم أوكار الجريمة.. مصرع 5 عناصر وضبط مخدرات بـ192 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية التي يشكلها جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات “قتل، إتجار بالمخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه”، بنطاق محافظات " قنا ، أسيوط ، سوهاج".

وتم ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة – 122 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (192) مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



