التعليم العالي: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM والنيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها للمرة الثالثة، وكذلك لطلاب مدارس STEM ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات.

ويتيح مكتب التنسيق للطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغبة في تقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها، فهذا يعني أن الكلية المطلوبة لم تعد بها أماكن متاحة للتحويل وفقًا للقواعد والنسب المقررة، لذلك يُرجى عدم إعادة تسجيل نفس الرغبة مرة أخرى، مع ضرورة اختيار رغبات أخرى متاحة للطالب عند تسجيل تقليل الاغتراب.

وناشدت الوزارة، الطلاب الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة، وتحري الدقة عند تسجيل الرغبات، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.