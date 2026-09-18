وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد

تقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة بخالص التهاني إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب الجدد والقدامى، وإلى أبنائه الطلاب وأسرهم، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2026/2027، متمنيا للجميع عامًا جامعيًا موفقًا حافلًا بالنجاح والتميز.



ووجه الوزير الطلاب إلى الاستفادة من الفرص التعليمية والأنشطة الجامعية المتاحة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، والتحلي بالطموح والمثابرة، مؤكدًا أن شباب الجامعات هم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.