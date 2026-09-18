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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مينا ماهر: الزمالك حقق الأهم.. 3 نقاط وفرحة الجماهير لا توصف

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد مينا ماهر، عبر برنامج «جمهور أسود»، أن الزمالك نجح في تحقيق المكسب وحصد 3 نقاط مهمة، رغم أن الأداء لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة.

الزمالك

وقال مينا ماهر: «الزمالك بيحقق مكسب، وأيوة الأداء مكنش أفضل حاجة، ولكن الأهم هما 3 نقط قدرنا نحققهم في الدقايق الأخيرة»، مشيرًا إلى أن الفريق تمسك بالانتصار حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.

واختتم مينا ماهر حديثه بالتأكيد على سعادته بفرحة جماهير الزمالك، قائلًا: «مفيش أحسن من المكسب في الدقايق الأخيرة ولا أحسن من فرحة جماهير الزمالك، مليون مبروك ونتقابل في حلقات تانية كتيرة والزمالك كسبان».

الزمالك الاهلي منتخب مصر

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