شوقي غريب يصطحب جهاد أيمن ورضا بابكر في جولة بمركز المنتخبات الوطنية

حرص شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، على الترحيب بالثنائي جهاد أيمن ورضا بابكر لاعبيّ سانتوس البرازيلي وأيندهوفن الهولندي، على الترتيب، كما اصطحبهما في جولة داخل مركز المنتخبات الوطنية، تضمنت التعرف على المنشآت والإمكانات المتاحة للمنتخبات الوطنية، في إطار تعريفهما بالأجواء الخاصة بالمنتخب المصري.

ووجه المدير الفني لاتحاد الكرة رسالة إلى اللاعبين، شدد خلالها على ضرورة بذل قصارى جهدهما خلال الفترة المقبلة، والعمل بكل قوة من أجل تمثيل منتخب مصر بالشكل الذي يليق به.

وأكد شوقي غريب للاعبين أن هدفهما يجب أن يكون الوصول إلى ملعب وفندق منتخب مصر الأول داخل مركز المنتخبات الوطنية، باعتبار أن الانضمام إلى المنتخب الأول يمثل طموحًا رئيسيًا يجب السعي لتحقيقه من خلال الاجتهاد والتطور المستمر.