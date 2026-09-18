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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2007 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
حمزة شعيب

 

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، القائمة النهائية للفراعنة استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

وتستضيف مدينة الإسماعيلية منافسات التصفيات خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، والمؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب، المقرر إقامتها في غانا خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى:
عمر عبد العزيز – إياد تامر – يوسف البشير.

خط الدفاع:
إياد مدحت – محمد عبد البصير – عبد الله بدير – عمر الأمين – نور أشرف – محمد عوض – محمد فرج – حمزة الدجوي – مهند الشامي.

خط الوسط:
محمد سمير كونتا – محمد رأفت – عمر ثروت – جوناس الملاح – عمر العزب – ياسين عاطف – أنس رشدي – محمود صلاح – محمد حمد – أدهم كريم.

خط الهجوم:
محمد هيثم – علي الجارحي – محمد عبد الفتاح.

مباريات منتخب مصر في التصفيات

ويفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة ليبيا يوم 24 سبتمبر، قبل الحصول على راحة في الجولة الثانية، ثم يلتقي تونس يوم 27 سبتمبر، ويواجه المغرب في الجولة الرابعة، على أن يختتم مشواره بمواجهة الجزائر.

منتخب مصر للشباب منتخب مصر وائل رياض كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا للشباب

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