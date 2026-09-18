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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي معلول يظهر من جديد.. قائمة منتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا

علي معلول
علي معلول
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة «نسور قرطاج» استعدادًا لخوض منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، والتي شهدت عودة الثنائي علي معلول ومحمد علي بن رمضان.

وتواجد علي معلول، الظهير الأيسر للصفاقسي التونسي ولاعب الأهلي السابق، ضمن قائمة المنتخب بعد فترة من الغياب، إلى جانب محمد علي بن رمضان، لاعب الشمال القطري والأهلي السابق.

ويستعد منتخب تونس لخوض مباراتين أمام أوغندا وبوتسوانا، يومي 24 و28 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات، التي تضم أيضًا منتخب ليبيا.

وجاءت قائمة منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن.

خط الدفاع: يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، أمين بن حميدة، أمين الشارني، علي معلول.

خط الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي.

خط الهجوم: خليل العياري، سيف الله لطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، الصادق قديدة.

وتقام مواجهتا تونس أمام أوغندا وبوتسوانا على ملعب حمادي العقربي برادس، حيث يسعى المنتخب التونسي لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالتصفيات القارية.

معين الشعباني تونس نسور قرطاج تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 كأس أمم إفريقيا 2027 علي معلول محمد علي

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