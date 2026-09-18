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وداع الملائكة الثلاثه ضحايا حريق شقة سكنية بطنطا وسط مشاركة الأسر وزملائهم ...صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وداع الملائكة الثلاثه ضحايا حريق شقة سكنية بطنطا وسط مشاركة الأسر وزملائهم ...صور

جنازة مبكية بطنطا
جنازة مبكية بطنطا
الغربية أحمد علي

شهدت كنيسة ماري جرجس بطنطا بمحافظة الغربية مراسم تشييع جثامين الملائكة الثلاثة الأطفال ضحايا حادث حريق شقة سكنية في مشهد جنائزي مهيب وسط مشاركة الأساقفه والقساوسه والأسر والجيران الضحايا حتي دفنهم بمثواهم الاخير بمقابر الأسر القبطية .

جنازة مهيبة في وداع الملائكة الثلاثة 


وخلال تشييع الجنازة وأداء صلاة القداس علي أرواحهم خيمت ملامح الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات وسط الدعوات بالرحمه عليهم تزامنا مع وفاة والد الأطفال الضحايا منذ عامين وتدهور الحالة الصحية للأمهم داخل العناية المركزة بطوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

رحيل ووفاة اطفال الحادث 

وكان مسئول طبي بصحة الغربية قد كشف عن وفاة ثلاثة أطفال و نجاة والدتهم في حريق شقة سكنية بطنطا إثر ماس كهربائي مفاجىء.

وأفاد المسئول الطبي أن اسماء الضحايا كل من كارين عماد ابراهيم9سنوات ومايكل عماد ابراهيم 10سنوات و اماني ابراهيم ملاك 40سنه وابرام عماد ابراهيم 3سنوات (جثه متفحمه).

تحرك عاجل من جهات التحقيق 

كان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة في التحقيق في واقعة وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهما في حريق شقة سكنية بمنطقة الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بداية القصة 

وكانت مدينة طنطا  شهدت في الساعات الأولي من صباح أمس  مصرع 3 أطفال وإصابة الأم بالاختناق في حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق الشقة السكنية بعدما تم الدفع ب4 سيارات مطافىء قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بشقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق بنطاق دائرة القسم .

ملحمة قوات الحماية المدنية 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع ب 4سيارة إسعاف لنقل أم ضحية متوفية وإصابة 3 أطفال بحالات الاختناق جراء تصاعد الأدخنة  ووفاتهم للإصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة  بمجرد وصولهم إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية وفاة ملائكة الثلاثة ضحية حريق شقة سكنية بطنطا

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