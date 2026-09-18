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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداء الحوثي على مدينة الطائف
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداء الحوثي على مدينة الطائف

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
مصطفى الرماح

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد أنباء الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة استهدفت مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار مادية.

وعبرت الأمانة العامة عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا الاعتداء الإرهابي، واستمرار هذه المليشيا في نهجها العدواني في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات، وفي الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



 

وزراء الداخلية العرب الاعتداء الإرهابي الطائف

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