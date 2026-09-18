ماكرون: فرنسا وأوروبا تدعمان أوكرانيا.. وندرس الإفراج عن المخزون الاستراتيجي

تعرضت فرنسا لهجمات روسية هجينة خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن موقف باريس وأوروبا ثابت في الدعم الكامل لأوكرانيا.

وقال ماكرون إن موقف فرنسا وأوروبا ثابت في الدعم الكامل لأوكرانيا.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تنسق مع دول في الشرق الأوسط لتأمين إمدادات النفط والغاز إلى فرنسا.

وأضاف ماكرون أن فرنسا قد تفرج عن المخزون الاستراتيجي الأوروبي للمساهمة في خفض أسعار الطاقة.

وأكد الرئيس الفرنسي أن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة.

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي، وتناولت موقف فرنسا وأوروبا من دعم أوكرانيا، إلى جانب إمدادات النفط والغاز وتأثير النزاع في الشرق الأوسط على أزمة الطاقة.