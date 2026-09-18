فرنسا والأردن توقعان اتفاقية دفاعية.. وتؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام بلاده بدعم أمن الأردن واستقراره، مشددًا على أن المملكة تمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط، كما أدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي الأردنية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الملك إلى باريس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان على أهمية الشراكة الفرنسية الأردنية في مجالي الدفاع والأمن، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بما يدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي خلال الزيارة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويوفر إطارًا شاملًا لتنظيم مختلف أوجه التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

وأوضح ماكرون والملك عبد الله أن الاتفاق من شأنه تعزيز قدرة البلدين على التعامل مع التحديات والتهديدات الجديدة والمتسارعة، فضلًا عن دعم جهود تطوير القدرات الدفاعية الأردنية.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك بما يتيح لفرنسا والأردن الإسهام بصورة أكبر في دعم الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، إلى جانب التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.