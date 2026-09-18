قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أسباب وراء نفاد رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
فرنسا والأردن توقعان اتفاقية دفاعية.. وتؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
بـ24.3 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة مع السعودية تشمل 48 مقاتلة إف-35
القضاء الأمريكي يحكم بحبس مدير سجن عدرا السابق في سوريا 60 عاما بتهم التعذيب والاحتيال
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026
ذكرى ميلاد محمد الفحام.. رحلة مدرس رياضيات درس في السوربون وتولي مشيخة الأزهر
الأرصاد تحذر من أتربة الصحراء الغربية وتؤكد: انخفاض تدريجي في الحرارة يمتد للأربعاء
سعر الذهب في الصاغة الآن
أمريكا.. تحطم طائرة إف-16 خلال رحلة تدريبية في ميشيجان وإخلاء المنطقة
فريق تحقيق أممي: شبهات بارتكاب أمريكا جرائم حرب في إيران
«الخليج في قلب خريطة الطاقة».. وزير البترول الأسبق: المنطقة تملك 70% من احتياطيات البترول والغاز عالميًا
آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ذكرى ميلاد محمد الفحام.. رحلة مدرس رياضيات درس في السوربون وتولي مشيخة الأزهر

الشيخ محمد الفحام
الشيخ محمد الفحام
محمد شحتة

يوافق اليوم الجمعة، الثامن عشر من سبتمبر، ذكرى ميلاد الشيخ محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق، والذي ولد في مثل هذا اليوم لعام 1894م، الذي ينتمى محمد محمد الفحام إلى أسرة كريمة من بني مر أسيوط، استقر بها المقام فى الإسكندرية، ولذلك كان مولده برمل الإسكندرية فى سنة 1894م.

حفظ الشيخ محمد الفحام، القرآن الكريم فى سن مبكرة كغيره من أبناء جيله ثم التحق بمعهد الإسكندرية الدينى وولع إلى جانب العلوم الدينية بالعلوم الأخرى (خاصة علم المنطق وعلم الجغرافيا)، وتفوق فى دراسته حتى نال شهادة العالمية سنة 1922م، وإلى جانب حبه للعلوم الحديثة كالمنطق والجغرافيا تفوق فى الرياضيات لدرجة أنه اشتغل مدرسٍا للرياضيات إلى جانب اشتغاله بتدريس العلوم الدينية.

رحلة الشيخ محمد الفحام التعليمية

التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية في العام 1903، وحصل على شهادة العالمية في العام 1922، وعمل فور تخرجه بالتجارة هربًا من القيد الوظيفي إلى أن تقدم لمسابقة الأزهر لاختيار مدرسين لمادة الرياضيات وقبل بها، وعمل بالتدريس بالمعهد الديني بالإسكندرية في العام 1926، حيث درَّس الرياضيات والحديث والنحو والصرف والبلاغة.

كما عمل بالتدريس بكلية الشريعة في العام 1935 حيث درس مادة المنطق، وحصل على الدكتوراه من السوربون في العام 1946، وعمل فور عودته من البعثة مدرسًا بكلية الشريعة، وعمل مدرسًا للأدب المقارن والنحو بكلية اللغة العربية وانتدب لكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعين عميدًا لكلية اللغة العربية في العام 1959، واختير عضوًا في مجمع اللغة العربية في العام 1972.

تفوق الشيخ الفحام في علم المنطق، واختير للتدريس بكلية الشريعة محاضرًا لمادة المنطق، وفى سنة 1936م سافر الإمام محمد محمد الفحام إلى فرنسا مصطحبًا زوجته وأبناءه فى بعثة تعليمية، ثم شبت الحرب ولم يستطع العودة إلى مصر، وعانى ويلات الحرب ومطالب الدراسة ولكنه تحمل المتاعب واستطاع أن ينال دبلوم مدرسة اللغات الشرقية الحية فى الأدب العربى عام 1941م.

توليه مشيخة الأزهر

تولى الفحام، مهام مشيخة الأزهر الشريف، بقرار جمهوري نص على اختيار الشيخ الفحام شيخًا للجامع الأزهـر في 17 / 9 / 1969 وظل في منصبه حتى العام 1973، وفى سنة 1972م عين عضوًا فى مجمع اللغة العربية، حيث طلب إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية.

لم ينجو الشيخ الفحام، من الشائعات في زمنه حتى انتشرت شائعة تفيد بأنه اعتنق المسحية قبل وفاته، وهو الأمر الذي أدي إلى استبعادهمن منصبه.

وبعد ظهور الشائعة، تولى الرد عليها حفيده محمد إبراهيم الفحام، في تعليق يحمل عنوان "رحم الله جدي"، وقال فيه: "الدكتور محمد الفحام توفاه الله عام 1980 في بيته بالإسكندرية ودفن في مدافن العائلة الموجودة في الإسكندرية (مدافن المنارة)، وذلك عن عمر ناهز السادسة والثمانين عامًا، بعد أن أصيب بكسر في عظام الحوض أثناء الوضوء، وكان صائما رغم كبر سنه، وقبل وفاته تمت تسمية الشارع الذي يسكن فيه (شارع أبي قور سابقا- بالإبراهيمية) شارع الشيخ الدكتور محمد محمد الفحام، وبعد وفاته توفى ثلاثة من أبنائه وتعيش عائلته بأكملها في مصر".

وتابع: "الشائعات التي تقول إن ابنته أصيبت بمرض ورأت المسيح عليه السلام فى المنام وبعدما استيقظت حكت لوالدها الحلم، لا حقيقة لها، لأن ابنته توفت بعده بـ15 عاما، فكيف تكون هذه القصة حقيقية، وأخيرا أرجو أن تكون الحقيقة واضحة -لمن أراد الحقيقة- وأرجو إعمال الفكر والعقل لرد هذه الشائعة التى أقل ما يقال عنها إنها ساذجة، وتندرج تحت مسمى القصص الساخرة غير المحبوكة، رحم الله جدي وألحقني معه في الفردوس الأعلى".

كان الشيخ الفحام يسير من منزله فى المهندسين إلى الجامع الأزهر على قدميه، وتوفي الله الشيخ محمد محمد الفحام يوم 31 أغسطس من العام 1980.

الأزهر مشيخة الأزهر شيخ الأزهر الشيخ محمد الفحام رحلة الشيخ محمد الفحام إلى مشيخة الأزهر معلومات عن الشيخ محمد الفحام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

وائل جمعة

وائل جمعة يتدخل لحل أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر

عبد الخالق الحرق

إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

المخدرات

أحكام متعلقة بالمخدرات.. حكم نجاستها وعقوبة تعاطيها

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب

أمين «البحوث الإسلامية» مع «مبعوثي الأزهر» خلال الدورة التدريبية للمبتعثين

أمين «البحوث الإسلامية»: المبعوث الأزهري قدوة في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته.. صور

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد