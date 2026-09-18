مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

تقام اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، مجموعة من المباريات المهمة في مختلف المسابقات والدوريات الأوروبية والعربية، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية في افتتاح جولات جديدة من المنافسات المحلية.

وتتجه الأنظار إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي تشيلسي مع برينتفورد في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشوارهما في البطولة.

قمة منتظرة بين بايرن ميونخ ويونيون برلين

وفي الدوري الألماني، يستضيف بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة، حيث يأمل الفريق البافاري في مواصلة نتائجه المميزة وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يبحث يونيون برلين عن الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة.

مباريات الدوري الإسباني والإيطالي

ويشهد الدوري الإسباني مواجهة تجمع إسبانيول مع إلتشي، ضمن منافسات الجولة الجديدة من المسابقة، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لحصد النقاط الثلاث.

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي مونزا مع ساسولو في مباراة مرتقبة، بينما يشهد الدوري الفرنسي مواجهة قوية بين موناكو ولانس.

مواجهة تركية ومباريات في الدوري العراقي

وعلى صعيد الدوري التركي الممتاز، يواجه قاسم باشا نظيره قونيا سبور، في مباراة يأمل خلالها الفريقان في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

كما تقام اليوم ثلاث مواجهات في الدوري العراقي، حيث يلتقي الموصل مع النفط، وكربلاء مع أربيل، بينما يواجه الميناء نظيره دهوك.

مواعيد مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد ضد تشيلسي – الساعة 10:00 مساءً.

الدوري الإسباني

إسبانيول ضد إلتشي – الساعة 10:00 مساءً.

الدوري التركي الممتاز

قاسم باشا ضد قونيا سبور – الساعة 8:00 مساءً.

الدوري الإيطالي

مونزا ضد ساسولو – الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الفرنسي

موناكو ضد لانس – الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد يونيون برلين – الساعة 9:30 مساءً.

الدوري العراقي

الموصل ضد النفط – الساعة 6:45 مساءً.

كربلاء ضد أربيل – الساعة 6:45 مساءً.

الميناء ضد دهوك – الساعة 9:00 مساءً