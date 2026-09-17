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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراتي الأهلي وكيتارا الأوغندي في دور الـ32 بالكونفدرالية

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما أوقعت قرعة البطولة الفريق الأحمر في مواجهة كيتارا الأوغندي، في بداية مشواره بالمسابقة القارية.

الأهلي يبدأ مشواره الإفريقي من أوغندا

وتقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي في مباراة الذهاب، والمقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل في أوغندا.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة الإياب أمام منافسه الأوغندي يوم 25 أكتوبر المقبل، على أن تقام المواجهة في القاهرة، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في لقاء الذهاب، قبل خوض مباراة العودة أمام جماهيره بالقاهرة، من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في المنافسات الإفريقية.

الأهلي والزمالك في قمة الجولة السادسة

وعلى الجانب المحلي، تنتظر الأهلي مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري كبير، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

الأهلي يتخطى أبو قير للأسمدة بثنائية

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري المصري الممتاز على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل ثنائية الأهلي كل من أحمد سيد زيزو وحسين الشحات، ليواصل الفريق الأحمر نتائجه الإيجابية في البطولة المحلية.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2، قبل أن يحقق الانتصار على زد بهدفين دون رد، ثم تفوق على سموحة بهدف نظيف.

وتعادل الأهلي بعد ذلك مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، قبل أن يعود إلى طريق الانتصارات في الجولة الخامسة بالفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل.

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