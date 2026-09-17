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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسا مصر للطيران وإير كايرو بين أقوى قادة السياحة بقائمة فوربس 2026

رئيسا "مصر للطيران" و"إير كايرو"
رئيسا "مصر للطيران" و"إير كايرو"
نورهان خفاجي

اختارت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" رئيسي شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" ضمن القائمة السنوية لأقوى 100 قائد لقطاع السياحة والسفر بالمنطقة لعام 2026، وذلك تتويجاً لجهود القيادات المصرية في تطوير سوق النقل الجوي ودفع عجلة التنمية السياحية إقليمياً.

وسجلت مصر حضوراً لافتاً في القائمة الإقليمية باحتلالها المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط بواقع 8 قيادات إشرافية وتنفيذية، بعد الإمارات التي جاءت في الصدارة بـ 56 قيادة، والمملكة العربية السعودية التي حلت ثانياً بـ 18 قيادة.

ويترجم اختيار قيادات "مصر للطيران" و"إير كايرو" حجم التطوير والارتفاع الملموس في الأداء التشغيلي والتوسع المتواصل لشبكات الخطوط الجوية المصرية، فضلاً عن الدور المحوري للشركتين في نقل وتدفق الحركة السياحية الوافدة، والتي حققت طفرة قياسية تاريخية بوصولها إلى 19 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 21%.

وتوزعت قائمة "فوربس 2026" على مختلف القطاعات الحيويّة، حيث تصدر قطاع الفنادق والمنتجعات القائمة بنسبة 50% بواقع 50 قيادة، تلاه القطاع الحكومي والمؤسسي بـ 14 قيادة، ثم قطاع شركات الطيران بـ 11 قيادة، وقطاع المطارات بـ 7 قيادات.

وأكد تقرير "فوربس" أن قطاع السياحة والسفر يشكل قاطرة رئيسية للتنوع الاقتصادي بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها المؤقت على حركة الطيران، فإن بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ترجح أن تكون المنطقة السوق الأسرع نمواً عالمياً حتى عام 2036 بمعدل نمو سنوي 6.3%، وبإجمالي مساهمة تصل إلى 605 مليارات دولار في الناتج المحلي.

مصر للطيران ايركايرو اخبار مصرللطيران مجلة فوربس

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