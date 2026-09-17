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الرئيس السيسي: في الظروف الصعبة اللي مر بيها العالم.. هل فيه حد نجا غير مصر؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: في الظروف الصعبة اللي مر بيها العالم.. هل فيه حد نجا غير مصر؟

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمكنت من تجاوز العديد من التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة والعالم خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ضرورة إدراك حجم ما مرت به الدولة المصرية وما واجهته من أزمات.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية: «في الظروف الصعبة اللي مر بيها العالم، شايفين الدول جنبكم.. هل فيه حد نجا غير مصر؟»

وأشار الرئيس إلى أن ما مرت به مصر خلال السنوات الماضية يفرض مسؤولية مشتركة على الجميع للحفاظ على الدولة ومقدراتها، مؤكدًا أهمية وعي المصريين بالتحديات المحيطة بهم.

وشدد الرئيس السيسي على أن الحفاظ على الدولة المصرية مسؤولية لا تقع على عاتق شخص أو مؤسسة بمفردها، وإنما تتطلب وعيًا ومشاركة من جميع أبناء الشعب المصري.

جاءت تصريحات الرئيس خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي شهد حضور عدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة.


 

الرىيس السيسي الأكاديمية العسكرية الشعب المصري

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