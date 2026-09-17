شقيقه يرد.. سر ظهور كريم فؤاد بسروال طويل أسفل الشورت أمام أبو قير للأسمدة

لفت كريم فؤاد، لاعب الأهلي، أنظار جماهير الفريق خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، بعدما ظهر مرتديًا سروالًا طويلًا أسفل الشورت، في إطلالة غير معتادة داخل الملعب.

وتسبب ظهور كريم فؤاد بهذا الشكل في حالة من الجدل بين متابعي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن سبب ارتداء اللاعب للسروال الطويل، وما إذا كان الأمر يتعلق باختيار شخصي أو مظهر مختلف.

وخلال تعليقه على المباراة، تطرق محمد الشاذلي، معلق اللقاء، إلى مظهر كريم فؤاد، متسائلًا عن سبب ارتداء اللاعب للسروال بهذه الطريقة.

وربط بعض المتابعين ظهور لاعب الأهلي بالسروال الطويل برغبته في تغطية الركبة، باعتبار أن ذلك قد يكون مرتبطًا بالتزامه الديني، بينما رأى آخرون أن الأمر لا يتجاوز كونه اختيارًا خاصًا في الملابس أو «ستايل» مختلفًا.

وانقسمت ردود الفعل بين جماهير الأهلي، إذ اعتبر البعض أن الإطلالة مجرد اختيار شخصي للاعب، فيما ربطها آخرون برغبته في ارتداء ملابس تتوافق مع قناعاته الدينية.

وتداول أحد المتابعين تعليقًا بشأن إطلالة كريم فؤاد، قال فيه: «الملابس التي ارتداها كريم فؤاد أسفل الشورت تهدف إلى تغطية الركبة، مع الإشارة إلى أن عورة الرجل تمتد من الركبة إلى السرة».

من جانبه، علق شقيق كريم فؤاد على إطلالة اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: «استايل غريب؟ بنحب إحنا الاستايل الغريب ده»، قبل أن يوجه رسالة دعم لشقيقه ويتمنى له التوفيق والخير.

وجاء ظهور كريم فؤاد خلال مواجهة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، في إطار منافسات الفريق بالبطولة، وسط اهتمام جماهيري كبير بكل تفاصيل لاعبي الفريق داخل الملعب وخارجه.