شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفى الادعاء بوجود شكاوى لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل أبو زعبل

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بزعم وجود شكاوى لنزلاء مركز أبو زعبل للإصلاح والتأهيل والإدعاء بتعرضهم لسوء المعاملة ووجود قطع دائم بالكهرباء والمياه، ومعاناة ذويهم من إجراءات التفتيش أثناء الزيارة.





وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ، وأن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية ، ويتم تنظيم زيارات منتظمة لجميع النزلاء وفقاً للقواعد المنظمة فى هذا الشأن.. وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة بما يدلل على حالة إفلاسها، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.