الرئيس السيسي: في عام 2011 شهدت مصر ممارسات خطيرة ولكنها نجت بفضل الله

قال الرئيس السيسي، إن الهدف من دورات الأكاديمية العسكرية إعطاء فرصة لمؤسسات الدولة للتعايش مع بعضها البعض.

وأضاف خلال حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية، في عام ٢٠١١، شهدت مصر ممارسات خطيرة للغاية، وواجهت مشكلات كبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تنجو مصر دون غيرها.

واسترسل: هناك هجمة كبيرة على مصر منذ 14 أو 12 عام، تقل احيانا وتزداد احيانا، ولذلك علينا العمل للحفاظ على الدولة المصرية.

وأكد السيد الرئيس أن هناك دوراً ومسؤولية علينا للحفاظ على الدولة المصرية وليس الشخص.

وشدد على أن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر.