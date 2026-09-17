مساعد مدير الأكاديمية العسكرية: نسبة نجاح خريجي الدورة 6 المرشحين للعمل بالجهات القضائية 98%

أعلن العميد أركان حرب حاتم عز الدين محمد مساعد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للشؤون التعليمية، نتيجة خريجي الدورة 6 المرشحين للعمل بالجهات والهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنَّ نسبة النجاح للدارسين 98% من إجمالي 1365 دارسًا مصدق على التحاقهم بالدورة.

وتابع مساعد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للشؤون التعليمية أنَّ 1347 دارسًا أتموا اجتياز الدورة، ولم يتمكّن من اجتياز الدورة 18 دارسًا، وتمّ تقييم الدورة خلال مدة الدراسة من خلال 11 بندًا، وتحصلت الدورة على التقديرات الآتية:

- تقدير امتياز بإجمالي 267 دارسًا.

- تقدير جيد جدا بإجمالي 821 دارسًا.

- تقدير جيد بإجمالي 255 دارسًا.

- تقدير مقبول بإجمالي 4 دارسين.

وأشار العميد أركان حرب عز الدين محمد مساعد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للشؤون التعليمية، إلى أنَّ التقدير العام للدورة جيد جدًا.