وزير الداخلية يقرر اعتبار وفاة اللواء محمد الشربيني ضمن حالات الاستشهاد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1472 لسنة 2026، بشأن احتساب وفاة اللواء دكتور محمد محمود محمد الشربيني، الضابط بمديرية أمن القاهرة سابقًا، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة.

ونص القرار، المنشور في الوقائع المصرية بالعدد 205 تابع الصادر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، على احتساب وفاة الشهيد، التي وقعت بتاريخ 1 يوليو 2026، ضمن حالات الاستشهاد نتيجة عمليات أمنية وبسببها، وذلك بعد عرض الأمر على لجنة فحص حالات الاستشهاد من أعضاء هيئة الشرطة، وأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

كما تضمن القرار ترقية اسم الشهيد اللواء دكتور محمد محمود محمد الشربيني استثنائيًا إلى رتبة لواء دكتور مساعد وزير، اعتبارًا من تاريخ استشهاده.

