وزير الدفاع الباكستاني: حان وقت تفعيل اتفاق مكة بعد تصاعد هجمات الحوثيين

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن الوقت قد حان لتفعيل اتفاق مكة، في ظل التصاعد الأخير لهجمات جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال آصف، في تصريحات لقناة "جيو" الباكستانية، إن التزام إسلام آباد بحماية المملكة وأماكنها المقدسة قائم ومستمر، مشدداً على أن هذه الحماية تمثل واجباً أخلاقياً وعقدياً تتحمله باكستان حتى في غياب أي اتفاقية رسمية، ولا ترتبط بوجود اتفاق مكة من عدمه.

رسالة إلى طهران

وكشف الوزير أن إسلام آباد نقلت رسالة سعودية إلى طهران تعكس القلق المتزايد من الهجمات التي تشنها قوات الحوثي.

وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، استبعد آصف أن تقدم طهران كدولة على دعم الحوثيين على نحو يؤدي إلى فتح جبهة حرب جديدة في المنطقة، مؤكداً أن باكستان ستواصل جهودها لمنع اتساع رقعة الصراع وامتداده إلى جبهات إضافية.