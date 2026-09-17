وزير العدل: تأهيل الخريجين لا يقتصر على الجانب العلمي فقط وإنما النفسي والبدني أيضا

هنأ المستشار محمود حلمي، وزير العدل خريجي الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في حياتهم العملية، مؤكدًا أهمية المرحلة المقبلة وما تحمله من مسؤوليات في أداء رسالتهم وخدمة الوطن.

ووجه وزير العدل خلال كلمته نصائح للخريجين عقب تخرجهم، مؤكدًا أهمية مواصلة التعلم والتأهيل، والاستعداد لتحمل المسؤولية خلال مسيرتهم العملية، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تلقوها خلال فترة تأهيلهم.

وأشار وزير العدل إلى أن تأهيل الخريجين لا يقتصر على الجانب العلمي فقط، وإنما يشمل كذلك التأهيل النفسي والبدني، بما يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة والقيام بدورهم على النحو المطلوب.

وتأتي كلمة وزير العدل خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية شهدت تخريج دفعة جديدة من أبناء الجهات والهيئات القضائية.

وأكد وزير العدل للخريجين أن تخرجهم يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل والعطاء، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالمسؤولية والحفاظ على مكانة رسالتهم السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.



