الرئيس السيسي: الهدف من الأكاديمية العسكرية إيجاد كيان جديد يطبق معايير صادقة لا تجامل ولا تحابي أحدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه حريص على التواجد اليوم في هذه المناسبة التي تشهد تخرج ١٣٥٠ خريجًا، وإن الأكاديمية تعتبر معبراً لتولي الوظائف في الدولة المصرية.

واسترسل الرئيس، خلال حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية: عندما طرحنا فكرة قيام الأكاديمية بدور المعبر لكل مؤسسات الدولة، كان الهدف هو تطبيق وتنفيذ معايير واحدة على الجميع.

ولفت إلى أنه تم وضع معايير تفصيلية لاختيار الشباب أو الشابات في كل وزارة وفقاً لمتطلباتها.

وشدد على أن الهدف كان إيجاد كيان جديد يطبق معايير صادقة لا تجامل ولا تحابي أحدًا، وأن هذا النظام الجديد لو لم يستمر سوف يترتب عليه خلل.

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