3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات القليلة الماضية شهدت تواصل مباشر بين الزمالك وشباب أهلي دبي الإماراتي بعدما كان التواصل في البداية مع وكيل خوان بيزيرا.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، تم الاتفاق على مطالب الزمالك وكان الأهم للأبيض ملف إعادة البيع الخاص بشركة الوكالة المسؤولة عن اللاعب.

وتابع، وافق الزمالك على سفر اللاعب للخضوع للكشف الطبي وفي حال اجتيازه سيوقع على العقود.

وواصل، الصفقة تمت من حيث الاتفاق والبنود الخاصة بالتعاقد ويتبقى فقط الكشف الطبي.

واختتم، الزمالك يحصل على ٣ مليون دولار كاش خلال أيام والمبلغ المتبقي على قسطين في فبراير وأغسطس بجانب ٢٠٪؜ حال إعادة البيع.