ياسر إبراهيم يطلب منحة تعاقد قبل تجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد ياسر إبراهيم، موضحًا أن اللاعب وافق على العرض المالي المقدم من إدارة القلعة الحمراء.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن ياسر إبراهيم وافق على الحصول على 25 مليون جنيه في الموسم، بخلاف الامتيازات المالية المرتبطة بتحقيق البطولات، إلى جانب العقود الإعلانية التي سيحصل عليها اللاعب.

وأضاف أن ياسر إبراهيم ينتظر حسم الأهلي لمسألة منحه ترضية مالية «منحة تعاقد» قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود التجديد، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأكد أن اللاعب لا يمانع الاستمرار مع الأهلي، وأن الاتفاق على القيمة السنوية للعقد تم بالفعل، ويتبقى فقط حسم قيمة المنحة المالية وإنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع العقود.