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فاروق جعفر: تشكيل الأهلي يعتمد على الأسماء أكثر من قدرات اللاعبين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: تشكيل الأهلي يعتمد على الأسماء أكثر من قدرات اللاعبين

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

تحدث فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، عن أسباب تراجع مستوى الأهلي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق يضم عددًا من اللاعبين الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع طريقة اللعب.

الأهلي

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية «MBC مصر 2»: «المشاكل في الأهلي معروفة للكل، الأهلي تعاقد مع 4 لاعيبة من الزمالك، وهم زيزو وبن شرقي وإمام عاشور وياسين مرعي، وهم تعودوا على طريقة معينة ولسه لم يتأقلموا».

وأضاف: «دلوقتي الناس بتتكلم إن زيزو وبن شرقي مش هينفعوا يكونوا مع بعض في الملعب، وده جزء من النقاش حول طريقة توظيف اللاعبين داخل الفريق».

وتحدث فاروق جعفر عن مراكز القوة والضعف في الأهلي، قائلًا: «الأهلي عنده الخط الأمامي جيد، ولكن في وسط الملعب لا يمتلك إلا مروان عطية».

وأشار إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الأهلي والزمالك بسبب جماهيرية الناديين، موضحًا: «الأهلي والزمالك عندهم جماهير، علشان كده بيتم محاسبتهم، لأن المطلوب دائمًا إنك تكسب وتاخد بطولات».

واختتم فاروق جعفر حديثه عن الأهلي قائلًا: «أرى أن تشكيل الأهلي غير مناسب، وأرى أن التشكيل يعتمد على الأسماء أكثر من قدرات اللاعبين وتوظيفهم».

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