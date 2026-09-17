ليست فنية.. الزوراء العراقي يكشف أسباب غياب محمد شريف عن المباريات

كشف نادي الزوراء العراقي، سبب غياب مهاجمه المصري محمد شريف عن المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، موضحًا طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وقال يحيى محمد، عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي، في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور»، إن محمد شريف تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة زاخو.

وأوضح أن اللاعب عانى من شد عضلي خلال المباراة، وهو ما تسبب في غيابه عن المواجهات الأخيرة للفريق، في إطار حرص الجهاز الفني والطبي على منحه الوقت الكافي للتعافي واستعادة جاهزيته البدنية.

وأكد عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أن غياب محمد شريف خلال الفترة الماضية جاء بسبب الإصابة، وليس لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

وأشار يحيى محمد إلى أن محمد شريف من المنتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تحسن حالته واستجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

وأضاف أن اللاعب سيكون قادرًا على العودة للمشاركة مع الزوراء عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، المعروفة بـ«أسبوع الفيفا»، وذلك بعد التأكد من جاهزيته البدنية بشكل كامل.

ويترقب الجهاز الفني للزوراء عودة محمد شريف، في ظل رغبة الفريق في الاستفادة من قدراته الهجومية خلال الاستحقاقات المقبلة، خاصة مع استمرار منافسات الموسم الحالي.

ويأمل نادي الزوراء في أن يستعيد محمد شريف جاهزيته سريعًا، ليعود إلى حسابات الجهاز الفني بمجرد استئناف المباريات عقب فترة التوقف الدولي.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمتابعة مستمرة خلال الأيام المقبلة، قبل الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.



