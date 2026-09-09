شوبير: بدلاء الزمالك يواصلون التألق.. وأحمد شريف ينصف معتمد جمال

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتأثير التغييرات التي يجريها معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن البدلاء أصبحوا عنصرًا حاسمًا في نتائج الفريق.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن أحمد شريف، الذي شارك كبديل، نجح في تسجيل الهدف الثاني للزمالك، مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يسجل فيها أحد البدلاء بعد تدخلات المدير الفني.

وأضاف شوبير: «اللي سجل الهدف التاني للزمالك البديل أحمد شريف، في كل مباراة بيعمل معتمد جمال تغيير البديل بيسجل».

وأوضح أن الأمر تكرر في أكثر من مباراة، قائلًا: «أول مباراة أمام البنك الأهلي الـ3 لاعبين البدلاء سجلوا، في المباراة التانية البديل سجل، تالت مباراة البديل سجل».

وتأتي إشادة شوبير في ظل اعتماد معتمد جمال على إجراء تغييرات مؤثرة خلال المباريات، حيث سبق أن أسهم بدلاء الزمالك في تسجيل أهداف خلال مواجهة البنك الأهلي، التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

وأشار شوبير إلى أن نجاح البدلاء في التسجيل بشكل متكرر يعكس حسن قراءة معتمد جمال لمجريات المباريات، وقدرته على الاستفادة من العناصر الموجودة على مقاعد البدلاء.