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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الطيران: الصالة الرابعة بمطار القاهرة تضيف 40 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية

مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود محسن

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية لاختيار الشريك الذي سيتم التعاون معه خلال الفترة المقبلة لإنشاء الصالة رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتطوير المطار.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي لؤي أباظة، على قناة «إكسترا نيوز»، أن إنشاء الصالة الجديدة سيمثل زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية القصوى الحالية للمطار تبلغ نحو 28 مليون راكب سنويًا، فيما تجاوز عدد الركاب هذا الرقم ليصل إلى نحو 30 مليون راكب.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الصالة الجديدة ستضيف نحو 40 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية للمطار، بما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المستهدفة لمطار القاهرة إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة الدولة بشأن تطوير المطارات، من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص المتخصص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات.

ولفت إلى أن الوزارة انتهت حاليًا من مرحلة التأهيل المسبق للمطار، وفقًا لما يُعرف بـ«RFQ»، مشيرًا إلى أنه سيتم، في اليوم الثالث من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، الإعلان عن الشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل، والتي ستُمنح حق المشاركة في مرحلة الطرح النهائي.

وأكد أن هناك شركات كثيرة ناجحة، فعلى سبيل المثال، اليوم وقعت شركة إير كايرو عقدًا لشراء 30 طائرة إيرباص A320، لرفع حجم أسطولها، كما أن مصر للطيران وقعت أيضًا عقدًا لإضافة جهاز محاكٍ للتدريب إلى منظومة مصر للطيران، بالإضافة إلى تعاون في مجال صيانة الطائرات.

الأكاديمية المصرية لعلوم التدريب

واختتم قائلا: "لدينا أيضًا الأكاديمية المصرية لعلوم التدريب، التي وقعت اليوم عقود شراكة مع إحدى أكبر الأكاديميات الموجودة في السعودية".


 

ل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مطار القاهرة الدولي المطار الطاقة الاستيعابية

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